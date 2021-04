Посольство у Данії розповіло, як користуватися україномовним аудіогідом у замку Фредеріксборг

Посольство України в Данії оприлюднило детальну інструкцію щодо використання україномовного аудіогіда при відвіданні Музею національної історії в замку Фредеріксборг, який 24 квітня, після довгої карантинної паузи, відкрив двері для відвідувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Королівстві Данія.

Так, для того, щоб ним скористатися, необхідно на мобільному пристрої встановити додаток Smartify з відповідної цифрової крамниці застосунків – або App Store, або Google Play.

Після встановлення додатку необхідно вибрати The Museum of National History – Frederiksborg Castle, прокрутити вкладку, що відкриється, донизу та вибрати «Аудіогід українською мовою».

Далі потрібно натиснути на кнопку Start Tour, щоб прослухати усі записи почергово, або вибрати конкретний запис, що відповідає залі, інформацію про яку є бажання дізнатися.

Детальна відеоінструкція використання україномовного аудіогіда доступна на сайті посольства.

За інформацією Музею національної історії, наразі також оновлюється подкаст Det Nationalhistoriske Museum (The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark), який міститиме українську версію і буде доступний на подкаст-платформах Apple Podcasts і Podbean у червні 2021.

Нагадаємо, україномовний аудіогід у Музеї національної історії Данії в замку Фредеріксборг з’явився за ініціативи дружини президента України Олени Зеленської.