У Музеї Параджанова у Вірменії з’явився україномовний аудіогід – ОП

У Музеї Сергія Параджанова у Республіці Вірменія відбувся запуск україномовного аудіогіда в межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Я радію, що до нашого проєкту долучився Музей Сергія Параджанова. Митець мав тісні стосунки з Україною, вважав нашу країну своєю другою Батьківщиною. Символічно, що екскурсії в музеї відтепер звучатимуть і українською мовою, якою володів і сам кінорежисер», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, перша леді розповіла, що цього місяця україномовні аудіогіди запрацюють ще в кількох музеях.

За даними Офісу Президента, реалізація першого україномовного аудіогіда у Вірменії розпочалася в лютому 2020 року. Підготовка здійснювалася завдяки співпраці Міністерства закордонних справ, Посольства України в Республіці Вірменія та Музею Сергія Параджанова.

Сергій Параджанов увійшов в історію українського кінематографу як режисер низки всесвітньо відомих фільмів, зокрема стрічки «Тіні забутих предків» за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Цей фільм включений до переліку картин, обов’язкових для перегляду для студентів Гарвардського університету. У музеї митця розміщено понад 1500 експонатів, зокрема з України.

Фото: president.gov.ua