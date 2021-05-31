Більшість українців планують провести цьогорічну відпустку в Україні

Більш як половина українців під час цьогорічної відпустки планують перебувати в Україні.

Про це свідчать дані дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт", презентованого в Укрінформі.

Так, згідно з результатами дослідження, 53,1% опитаних планують провести відпустку у 2021 році в Україні. Серед них 17,4% запланували відпочинок в Одеській області, 11,8% – у Закарпатській, 7,7% – у Запорізькій, 6,7% – у Львівській, 6,2% – у Херсонській. Найменше українців планують відпочивати в Севастополі – 0,1%, в Автономній Республіці Крим – 0,4%, у Тернопільській області – 0,8%, у Луганській – 0,8%.

Водночас 10,7% українців планують відпочинок за кордоном. Ще 36% не визначилися.

Дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт" провела компанія «Оперативна соціологія» впродовж 13-19 травня 2021 року. Загалом опитано 2 104 особи.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із результатами відповідного дослідження, 78,5% опитаних ще не були у відпустці у 2021 році. Водночас 15,8% респондентів вже встигли взяти відпустку. Серед них 82,1% відпочивали в Україні, 16,2% – за кордоном. Так, 47% респондентів, які для відпочинку вибрали Україну, перебували вдома. 27,2% – відпочивали за межами області постійного проживання, 24,9% – у межах своєї області.