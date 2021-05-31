Українці цьогоріч найчастіше відпочивали на Одещині — дослідження

Українці від початку 2021 року найчастіше проводили відпочинок в Одеській області.

Про це свідчать дані дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт", презентованого в Укрінформі.

Так, згідно з результатами дослідження, 13,8% опитаних від початку 2021 року відпочивали в Одеській області. Водночас усього 0,5% респондентів проводили відпустку в Луганській області.

Крім цього, 8% громадян України подорожували Львівською областю, 7,7% – Київською, 7,4% – Івано-Франківською, 7,2% – Закарпатською, 6,6% - Запорізькою. Найменш популярними областями, окрім Луганської, для відпустки стали Кіровоградська – 0,8% опитаних, Тернопільська – 1,1%, Рівненська – 1,1%, Сумська – 1,3%.

“Ми в процесі напрацювання маркетингового плану. Обов’язково будемо враховувати це дослідження. Воно для нас дуже вчасне і корисне”, – підсумувала голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів під час презентації.

Дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт" провела компанія “Оперативна соціологія” впродовж 13-19 травня 2021 року. Загалом опитали 2 104 особи.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами відповідного дослідження, 78,5% опитаних ще не були у відпустці 2021 року. Водночас 15,8% респондентів вже встигли взяти відпустку. Серед них 82,1% відпочивали в Україні, 16,2% – за кордоном. Так, 47% респондентів, які для відпочинку обрали Україну, перебували вдома, 27,2% – відпочивали за межами області постійного проживання, 24,9% – у межах своєї області.