Майже 80% українців ще не були у відпустці цьогоріч

Більшість українців ще не були у відпустці в 2021 році.

Про це свідчать дані дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт", презентованого в Укрінформі.

Так, згідно із результатами дослідження, 78,5% опитаних ще не були у відпустці в 2021 році. Водночас 15,8% респондентів вже встигли взяти відпустку. Серед них 82,1% відпочивали в Україні, 16,2% - за кордоном. Так, 47% респондентів, які для відпочинку вибрали Україну, перебували вдома. 27,2% - відпочивали за межами області постійного проживання, 24,9% - у межах своєї області.

“Хотів би сказати, що те, що ви зараз побачите, це своєрідне розвінчування міфів, тому що люди в Україні подорожують активно”, - сказав про дослідження міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який був присутній на презентації.

Дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт" проведено компанією “Оперативна соціологія” впродовж 13-19 травня 2021 року. Всього опитано 2 104 особи.