Наближається час відпусток: для мандрівників за кордон розробили інтерактивну мапу

Міністерство закордонних справ України розробило інтерактивну карту для перевірки актуального режиму в’їзду і транзиту в будь-якій країні світу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Наближається пора відпусток і подорожей. Багато хто вже запланував відпочинок за кордоном.

Проте пандемія COVID-19 все ще вносить суттєві корективи у звичний процес підготовки до мандрівки. Умови та правила в'їзду у різні країни постійно змінюються.

Саме для того, щоб громадяни України завжди могли перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту у будь-якій країні світу, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine розробило інтерактивну карту", - ідеться в повідомленні.

Карта допомагає розібратися, куди можна їхати, а куди – ні, і дозволяє уникнути плутанини.

Інтерактивна карта зображує режими в‘їзду і транзиту на основі оперативної і перевіреної інформації МЗС і закордонних дипломатичних установ. Дані карти регулярно оновлюються.

Карта доступна за посиланням TripAdvisor.mfa.gov.ua/map

При плануванні подорожі громадянам України рекомендовано ознайомитись з рекомендаціями на сайті МЗС https://cutt.ly/6bSYsSs

Як повідомляв Укрінформ, Уряд Чехії з 31 травня послаблює обмежувальні заходи, введені через пандемію COVID-19, та відкриває кордони для туристів з низки країн.

Фото dpsu.gov.ua