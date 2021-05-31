У заповіднику «Межибіж» показали рідкісні артефакти

До 50-річчя Державного історико-архітектурного заповідника «Межибіж», що на Хмельниччині, відкрили експозицію з рідкісними артефактами.

Про це повідомляє Суспільне.Поділля, передає Укрінформ.

Як розповів заступник директора заповідника Ігор Западенко, на виставці представлені експонати трипільської, давньоримської та давньоруської культур, часів Речі Посполитої, а також ХІХ століття, які знайшли на території фортеці, містечка Меджибіж та його околицях.

За його словами, найдавніший експонат експозиції – це знаряддя праці, які виготовляли первісні люди 1 млн 200 тис. років тому.

На виставці можна зустріти величезний глечик трипільських часів піфус, якому 5 тис. років. Його реставрували зі 160 фрагментів.

Відвідувачі також мають нагоду побачити різьблений скляний келих кінця XVIII, що складається з двох частин, з’єднаних складною різьбою. Таких келехів у музеях світу відомо лише чотири.