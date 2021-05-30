У Музеї мініатюр «Замки України», що в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині, з'явилися мінікопії двох фортець та трьох залізничних вокзалів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Кам'янець-Подільська міськрада.

«Кам’янець збагатів на декілька фортець. Щоправда, мініатюрних, однак не менш цікавих для всіх, хто любить унікальну архітектуру та історичні пам’ятки. Мінікопії відомих замків України, а також залізничних вокзалів презентував музей мініатюр «Замки України». Нові експонати гармонійно доповнили локацію, яка тепер зосереджує в одному місці ще більше знаних туристичних об’єктів нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Музей мініатюр у Кам'янці-Подільському поповнився новими експонатами / Фото: Кам’янець-Подільська міська рада

Зокрема, в експозиції з’явилися мінікопії фортець Тустань і міста Хуст, а також трьох залізничних вокзалів: станції Карпати, Татарів та Чернігівський вокзал.

Окрім того, між усіма залізничними станціями курсує мініатюрний потяг.

Зазначається, що нові атракції створили автор проєкту Євген Ненашев, його партнер Олексій Смольський та архітектори Дмитро Гальченко і Василь Франчак.