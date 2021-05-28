У МКІП сподіваються, що проєкт «Мандруй Україною» пожвавить туризм

Проєкт «Мандруй Україною» потребує активної промоції у кожному регіоні - спільними зусиллями місцевої влади та представників туристичної галузі.

Про це, зокрема, йшлося під час круглого столу «Мандруй Україною. Тернопілля», проведеного напередодні в області у рамках туристичного форуму, передає Укрінформ.

«Зараз уряд активно працює над розробкою державної цільової програми розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною». Нині для розвитку туризму необхідно удосконалити систему управління туристичною галуззю, поступ якої гальмує як відсутність державної підтримки цієї сфери, незадовільний стан туристичних об'єктів, зокрема культурної та природної спадщини, так і низький рівень інформаційного супроводження туристичної діяльності», - сказала під час круглого столу заступник міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк.

Читайте також: На Полтавщині презентували маршрут для прихильників активного туризму

За її словами, виконання державної цільової програми «Мандруй Україною» дозволить підвищити індекс конкурентноспроможності України, пожвавить подорожі Україною внутрішніх та зовнішніх туристів, підвищити частку ВВП від туризму, що дасть позитивний ефект суміжним галузям економіки.

З цією тезою погодилася голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

«Тривалий час туризм фінансувався за залишковим принципом. Однак за останніх два роки ситуація кардинально змінилася. Ми розуміємо, що туризм є одним із поштовхів до економічного розвитку», - зазначила Олеськів.

Під час круглого столу йшлося, що нині на Тернопільщині туристів цікавлять передусім замки, яких тут понад 30, сотні сакральних пам’яток, Дністровський каньйон, Медобори.

Водночас мандрівників приваблюють і нові туристичні локації, які сьогодні та завтра покажуть учасникам туристичного форуму.

Зокрема, туроператори упродовж нинішнього дня відвідають Дністровський каньйон, печеру «Вертеба», понад столітній віадук у Плебанівці, стануть учасниками театралізованої факельної ходи у замку в Теребовлі.

Завтра вони побувають на туристичних локаціях у Бережанах, відвідають урочище Лісники із дивовижними пам’ятками природи, піднімуться на гору Лисоня, де зведено меморіальний комплекс українським січовим стрільцям.

Фото: mkip.gov.ua