У сайту-візитівки України з’явилась німецька версія

Сайт Ukraine.ua відтепер можна переглядати німецькою мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Тепер офіційний сайт України можна переглянути також і німецькою мовою – https://ukraine.ua/de”, - ідеться у повідомленні.

Ukraine.ua – це сайт-візитівка України, де можна знайти інформацію про туризм, сучасні креативні індустрії, українську кухню, актуальні події, інвестиційні можливості, освітні заклади і багато інших цікавинок про Україну.

До перекладу сайту німецькою мовою долучилися студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дипломати, а також носії мови.

У МЗС подякували всім за участь у проєкті та зауважили, що на черзі - французька мова.

Як повідомляв Укрінформ, у січні МЗС презентувало англомовний сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземних аудиторій. Упродовж 2021 року у відомстві обіцяли додати французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії сайту.