Кулеба презентував «подарунок Україні» до 30-річчя незалежності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземних аудиторій, який популяризуватиме країну у світі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбулась у ході онлайн-брифінгу очільника зовнішньополітичного відомства.

"Це подарунок МЗС Україні у 2021 році, коли наша держава святкує 30-річчя своєї незалежності. Нам вдалося отримати під контроль і управління держави, а не приватних осіб або компаній, інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою розташований сайт, який буде розказувати світові про Україну. В основі сайту візуальний бренд Ukraine NOW. Ми будемо якісно і професійно підтримувати цей ресурс", - сказав Кулеба.

Він розповів, що на сайті є розділи Explore, Invest та Study, які допоможуть познайомитися з Україною онлайн та прийняти рішення відвідати, інвестувати чи приїхати на навчання. Планується відкрити ще один розділ Happening now, де буде розміщуватися інформація про всі ключові події, які відбуваються в Україні, зокрема, фестивалі, культурні заходи, форуми, книжкові та інші заходи.

"Сайт Ukraine.ua має стати магнітом для іноземного туриста, бізнесмена і студента. Все це для того, щоб привертати до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі та зміцнювати її авторитет", - акцентував міністр.

Він зауважив, що раніше подібні сайти з'являлися як приватні ініціативи, і їм бракувало сталості і стабільності

"Тобто згасав інтерес, і сайт помирав.., стабільного офіційного вікна в Україну в онлайн-просторі не було. Тепер таке вікно є, і ми гарантуємо його стабільний розвиток, тому що управляння цим сайтом і доменом Ukraine.ua буде здійснювати Український інститут МЗС", - поінформував дипломат.

Наразі сайт представлено англійською мовою, але упродовж 2021 року буде додано французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії.