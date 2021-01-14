Для українців зараз відкриті 83 країни – Кулеба

Станом на 14 січня відкритими на в'їзд для громадян України є 83 країни.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз у світі є 83 країни, у котрі, попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України», - зазначив він.

Водночас Кулеба нагадав, що на кінець минулого року таких країн було трохи більше ніж 60.

Міністр підкреслив, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.