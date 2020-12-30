Кулеба розповів, чому загальмував законопроєкт про подвійне громадянство

Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців за кордоном, але воно має бути виключене для держави-агресора.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.

«Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі. Безумовно, не може йтися ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема. І це має бути чітко капслоком у законі прописано», - наголосив Кулеба.

Зв словами міністра, безумовно мають бути серйозні фільтри для отримання подвійного громадянства, але це питання збереження української ідентичності у світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України.

«Якщо ми цього не зробимо, то втратимо усіх цих людей, цей потенціал. Я бачив конкретні приклади у тій же Франції, коли батьки українці і тримаються української спільноти, але їхні маленькі діти вже ростуть франкофонами і їх дуже важко утримувати в українському полі», - констатував очільник МЗС.

Як сказав Кулеба, внесений до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство зупинився, бо експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

«Окей, думка має право на існування. Можна сперечатися і знайти юристів, які скажуть щось інше. Але рішення є, можна пройти шлях змін до Конституції», - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 травня зняла з розгляду законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», який планувалося розглянути у першому читанні.