Чолій розповів, як діаспора допомагає Україні та чим корисне подвійне громадянство

Президент громадської oрганізації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008—2018 рр.) Евген Чолій представив своє бачення переваг подвійного громадянства для українського народу та Української держави у доповіді під час виступу онлайн на присвяченому питанням міграції міжнародному форумі в Києві.

Відповідний виступ Чолія викладений в Ютубі, повідомляє Укрінформ.

Міжсекторальний форумі «Cоціальні виміри міграції: виклики, права, надії» проводився в онлайн-форматі 10-12 грудня Національним інститутом стратегічних досліджень у партнерстві з неурядовою організацією «Агенція «Дамо раду», науково-аналітичним центром «Cedos» та Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

У своєму виступі Чолій розповів, що українці діаспори справедливо почувають себе інтегральною частиною українського народу.

«Хоч ми часто можемо почути, що «нас» є 65 мільйонів українців у світі, однак не всі вповні розуміють, чому українці у діаспорі почувають себе інтегральною частиною українського народу. А вони так себе почувають – і на це мають повне право – оскільки ще від минулого століття українська діаспора на чолі зі Світовим конґресом українців значно допомагала українському народу в Україні відновити свою незалежність, а тепер зміцнює міжнародну коаліцію на підтримку України, щоб допомогти утверджувати українську державність та захищати її від гібридної російської агресії», - зазначив президент ГО «Україна-2050».

Крім того, він зауважив: «українська діаспора між іншим закликає владні структури в країнах її перебування надавати Україні економічну, технічну, військову та гуманітарну допомоги, а також запровадити режим санкцій проти Росії за її дії в Криму та на Донбасі. І такі звернення були дотепер дуже успішними, бо Україна дістає велику допомогу від міжнародного співтовариства, а проти Росії багато країн ввели економічні санкції».

Українська діаспора також протидіє російській дезінформації та поширує правдиву інформацію про Україну шляхом висвітлення її потенціалу і прогресу в реформуванні й модернізації, звернув увагу президент ГО «Україна-2050» і додав: «Таке висвітлювання є дуже важливе для зміцнення европейської і євроатлантичної інтеграції України, а також щоб забезпечити подальше позитивне ставлення і допомогу міжнародної спільноти Україні та щоб сприяти дуже потрібним інвестиціям в Україну».

Зокрема, Чолій нагадав, що, за оцінками Світового банку, українцями з‑за кордону перераховано до фінансової системи України за 5 років, а саме від 2015 року до 2019 року, понад 60 млрд доларів США.

За тих самих 5 років, як зазначив Чолій, Міжнародний валютний фонд надав кредитів Україні на 10 млрд доларів США.

«У цьому важкому році, у році пандемії COVID-19, прогнозується, що українцями з‑за кордону буде перераховано до фінансової системи України майже 14 млрд доларів США», - зазначив у виступі президент ГО «Україна-2050».

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові 20 травня 2019 року у Верховній Раді пообіцяв надати українське громадянство тим закордонним українцям, хто готовий привезти в Україну «свої знаня, досвід і ментальні цінності» та допомогти «будувати нову, сильну та успішну Україну».

«Між іншим, 75% держав світу – до певної міри – так само думають про свою діаспору, бо не заперечують подвійне чи множинне громадянство», - зауважив Чолій.

Він у виступі проаналізував, чи були створені відповідні умови після заклику Зеленського до закордонних українців повертатись в Україну.

Президент ГО «Україна-2050» також звернув увагу на необхідність доопрацювання поданого до Верховної Ради у грудні 2019 року Проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

«Іншими словами, зокрема в цей складний час, коли Україна продовжує бути жертвою потужної російської гібридної агресії, потрібно прийняти такі критерії, які допоможуть Україні притягнути тих осіб, які можуть їй найбільше допомогти», які готові «приїжджати й на певний час або постійно перебувати в Україні та активно включатися в процес розбудови Української держави», - вважає Чолій.

Добрим початком він назвав передбачену в законопроєкті підготовку Кабінетом Міністрів України переліку держав, громадяни яких зможуть набути громадянство України без зобов’язання припиняти чи відмовлятись від свого іноземного громадянства. Але треба, зокрема, передбачити критерії для складання цього переліку держав. «Такі критерії повинні передбачати пріорітетність для закордонних українців, а також для громадян країн-членів НАТО і ЄС», - вважає президент ГО «Україна-2050».

Крім того, на думку Чолія, передбачена в цьому законопроєкті заборона особі з подвійним громадянством обіймати посади в Кабінеті Міністрів України та державній службі України не повинна відноситися до закордонних українців, які законно перебувають в Україні.

Важливим в проєкті закону також є момент щодо вимоги до рівня володіння українською мовою, переконаний президент ГО «Україна-2050». «У цьому законопроєкті також передбачена така вимога для набуття громадянства України: «володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування». Вважаю, що треба прибрати слова «або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування», бо вони мінімізують важливість знання державної мови України. Натомість, потрібно ще додати вимогу для іноземця, який бажає стати громадянином України, здати письмовий та усний іспити щодо знання історії, географії та урядових структур України та прав і обов’язків громадянина України. Скажу вам як юрист, що в Канаді є така вимога для тих, хто хоче набути канадське громадянство», - розповів Чолій.

Він назвав позитивним кроком те, що «в цьому законопроєкті також скасовується теперішній законодавчий принцип, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України», адже «трудова міграція значно допомагає українському народові в Україні».

Чолій поділився своїм баченням переваг для України у разі запровадження подвійного громадянства. «Скажу вам зі свого досвіду, що набуття додатково громадянства країни свого перебування трудовими мігрантами та іншими українцями, які не хочуть втрачати українського громадянства, дасть Україні змогу мати значно більше впливу через таких мігрантів, щоб просувати українські питання у країні їх перебування», - зазначив Чолій.

Однак, зазначив він, «треба заборонити можливість набуття громадянства України громадянам держав, визнаних Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, у тому числі громадянам Російської Федерації».

Загалом, «цілеспрямоване подвійне громадянство є надзвичайно корисним як для Української держави, так і для українського народу», резюмував Чолій.

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Фото: Eugene Czolij / Фейсбук

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