Транснаціональні права мігрантів обговорили на міжнародній конференції в Києві

Проблеми розвитку транснаціональних соціальних та трудових прав мігрантів та трансферу їхніх прав щодо соціального та пенсійного забезпечення, набутих за кордоном, на Батьківщину обговорили онлайн під час міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональні права мігрантів» у Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД).

Про це у четвер повідомили в медіацентрі НІСД, передає Укрінформ.

Захід відбувся 10 грудня в рамках Міжсекторального форуму «Соціальні виміри міграції: виклики, права, надії», що проводився Національним інститутом стратегічних досліджень у партнерстві з неурядовою організацією «Агенція «Дамо раду», науково-аналітичним центром «Cedos» та Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

Як зазначається, на конференції були проаналізовані проблеми у сфері соціального забезпечення мігрантів, міжнародний досвід їхнього розв’язання, який міг би бути корисним для України, перспективи укладення та реалізації міждержавних угод та розвитку транснаціональних прав мігрантів, необхідність популяризації добровільного соціального страхування в Україні тощо.

У заході взяли участь науковці, державні службовці, представники бізнесу, міжнародних організацій (зокрема, Міжнародної організації з міграції) та громадських організацій.

За результатами конференції планується підготовка пропозицій, які будуть надіслані до Офісу Президента України, Верховної Ради та профільних міністерств.

Як зазначається, конференцію відкрив директор НІСД Олександр Литвиненко. У своєму вітальному слові він підкреслив актуальність міграційної проблематики та наголосив на зростанні числа трудових мігрантів, які після повернення в Україну потребують практичної допомоги у реалізації своїх пенсійних прав. Литвиненко зауважив, що розробка стратегії регулювання міграційних процесів у контексті формування соціальної політики держави є одним з головних завдань НІСД.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова у своїй промові наголосила на тому, що наявна договірна база не вирішує всієї повноти проблем забезпечення соціальних і трудових прав мігрантів. Украй важливим завданнями залишаються забезпечення імплементації угод та розробка чітких адміністративних механізмів, які б гарантували належний доступ громадян до передбачених для них прав. Третьякова також зауважила необхідність забезпечити технічні умови для виконання угод, зокрема, підвищити спроможність інституцій, відповідальних за їх виконання.

Перші дві секцій конференції були присвячені нормативно-правовому регулюванню соціального захисту трудових мігрантів та ролі міжнародної співпраці у забезпеченні прав мігрантів. Модератором виступив заступник директора НІСД, керівник центру економічних і соціальних досліджень Ярослав Жаліло.

Секція розпочалася з доповіді посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийніса про соціальні аспекти міграції українців до цієї країни, проблеми забезпечення їхніх прав, та особливості наявної договірно-правової бази з даних питань.

На продовження теми регіональний віцепрезидент Світового конґресу українців, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха представив досвід українців у цій країні і торкнувся питання білатеральних соціальних угод з Португалією.

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Директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко висвітлила особливості пенсійного забезпечення осіб, які працювали за кордоном.

Представник Міжнародної організації з питань міграції Філіп Хантер зробив презентацію на тему «Захист трудових мігрантів шляхом регулювання процесу найму», в якій представив роботу Глобальної мережі з розробки і впровадження політики етичного найму.

Ірина Розка, керівниця з розвитку інституційної спроможності цієї ж організації, висвітлила роль двосторонніх угод про соціальне забезпечення як інструменту захисту прав трудових мігрантів та регулювання міграційних процесів.

Італійський експерт з проблем міграції Піно Гулія розповів про стратегію організації «Патронато АКЛІ» (Patronato ACLI) щодо захисту прав громадян і трудових мігрантів у 20 країнах світу.

Дискусії щодо міграції українок і українців в умовах поширення COVID-19 та актуальних питань міграційної політики модерувала Олена Федюк, стипендіатка програми Марії Склодовської-Кюрі в Університеті Падуї, головна дослідниця проєкту «Лабораторія прав: на шляху до транснаціональних трудових прав. Агенції тимчасового працевлаштування, і працівники країн третього світу в ЄС» (2021 – 2024 рр.).

Низку проблем, що виникають для мігрантів в умовах поширення коронавірусної хвороби, окреслили представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціальних та економічних прав Олена Степаненко, професорка Університету Падуї (Італія) Франческа Аліче Віанелло і голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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Доповідь головної наукової співробітниці відділу соціальної стратегії Центру економічних і соціальних досліджень НІСД Олени Малиновської була присвячена перспективам розвитку міграції з України після коронакризи. Вона повідомила, що з 80-х років минулого століття послаблюється зв’язок між економічними кризами та зниженням інтенсивності міграційних процесів, проте мігранти все ще залишаються однією з найбільш вразливих категорій працівників у періоди економічних спадів.

Важливі характеристики міграції українців до країн ЄС було розкрито у доповіді заступника начальника відділу консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Олега Горбенка.

У контексті розмови про перспективні напрями розвитку міграційної політики президент громадської організації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008—2018 рр.) Евген Чолій описав переваги подвійного громадянства для українського населення та української держави.

У заключному слові завідувачка відділу соціальної стратегії Центру економічних і соціальних досліджень НІСД Олександра Коломієць наголосила на великій практичній значущості проблем міграції для нашої країни та висловила сподівання, що конференція з питань міграції стане традиційним щорічним заходом, який проводитиметься в НІСД. Коломієць подякувала всім учасникам за їхні виступи на конференції та за практичний внесок, який вони роблять для того, щоб трудові мігранти з України почувалися соціально й економічно захищеними.