Представництво СКУ співпрацює з ВР щодо посилення захисту українських трудових мігрантів

Представництво Світового конґресу українців (СКУ) долучилося до роботи над законопроєктом №2365 «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Упродовж вересня представництво СКУ в Україні бере участь у роботі Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Робоча група комітету готує до другого читання проєкт Закону України № 2365 «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон», - йдеться у дописі.

«СКУ продовжує стояти на захисті інтересів українських трудових мігрантів у світі та вимагає від влади забезпечення прав українців за кордоном, які роблять вагомий внесок українській державі, зокрема економічний», - заявив директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.

Як повідомляв Укрінформ, СКУ в червні створив робочу групу з питань зовнішньої трудової міграції для захисту інтересів українських трудових мігрантів та донесення їх потреб до урядів іноземних країн, а також України.

Робочу групу очолив регіональний віцепрезидент СКУ в Північній Південній і Західній Європі Павло Садоха.

Новостворений орган працюватиме над такими питаннями, як захист прав українських трудових мігрантів в країнах перебування; вплив на формування політики уряду щодо зовнішньої трудової міграції в Україні; реінтеграція трудових мігрантів, які повернулися до України.

У травні робоча група звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом забезпечити вчасне та ефективне інформування щодо змін правил та можливостей виїзду та в’їзду на територію України, розміщувати оновлену інформацію на ресурсах відповідних державних установ та широко повідомляти громадськість.

Крім того, у травні представники робочої групи СКУ разом з міжнародним благодійним фондом «Карітас України» провели наради з Міністерством закордонних справ України та з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції щодо актуальних питань зовнішньої трудової міграції. Сторони обговорили проблеми пов’язані з міграційними процесами в Україні, окреслили напрямки подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про залучення до створення державної стратегії у сфері зовнішньої трудової міграції широкого кола державних установ, наукових та громадських інституцій, експертів для формування єдиної виваженої позиції.

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Як наголошувалося, СКУ тривалий час виступає на підтримку прав трудових мігрантів. Одним із важливих напрямів роботи є законодавче забезпечення прав трудових мігрантів, тому СКУ брав активну участь у створенні та прийнятті Закону «Про зовнішню трудову міграцію» та продовжує роботу над вдосконаленням законодавства, що пов’язане із питаннями зовнішньої трудової міграції, а також множинного громадянства.