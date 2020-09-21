Представник СКУ взяв участь у міжвідомчий нараді щодо доопрацювання законопроєкту про громадянство

Директор представництва Світового конґресу українців (СКУ) в Україні Сергій Касянчук взяв участь у міжвідомчій нараді щодо допрацювання законопроєкту №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у п’ятницю на сторінці СКУ в Фейсбуці.

Зазначається, що «Касянчук представив чітку позицію Світового конґресу українців».

Робочу нараду очолила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

До обговорення були залучені представники профільних міністерств, відомств та депутатський корпус.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців «послідовно наголошує на необхідності лібералізації щодо множинного громадянства, за умови впровадження ефективних безпекових запобіжників від впливу Російської Федерації та інших держав, які протидіють інтересам України», адже «саме ці кроки дозволять забезпечити захист інтересів національної безпеки та створять основу подальшої розбудови зв’язків діаспори з Україною».

У 2019 році Світовий конґрес українців у співпраці з експертними групами розробив і в жовтні 2019 року надав Президенту України свої пропозиції до законопроєкту щодо громадянства, засновані на принципах лібералізації та безпекових запобіжниках. 12 грудня 2019 року Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт №2590 в якому була врахована частина суттєвих пропозицій, наданих СКУ. Водночас, ряд суттєвих пропозицій СКУ не були включені в цей законопроєкт. Законопроєкт №2590 також містить пропозиції інших міністерств та відомств України, які потребують додаткового обговорення та узгодження.

СКУ в лютому цього року виступив із заявою та звертався з листом до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та керівників депутатських фракцій та груп із закликом доопрацювати законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» та рядом пропозицій.

У травні в СКУ закликали Верховну Раду ґрунтовно доопрацювати законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

У Світовому конґресі українців висловлювали готовність «і надалі брати участь у робочих групах на всіх експертних рівнях, працювати з фракціями ВРУ для відповідного доопрацювання важливого закону про множинне громадянство, який сприятиме поверненню українців, а також подальшому економічному та політичному розвитку України».