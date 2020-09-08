Франція прискорить процедуру набуття громадянства за допомогу у подоланні COVID-19

Уряд Франції прискорить процедуру набуття громадянства іноземцям, які володіють професіями прибиральників сміття, касирів продуктових магазинів, лікаря, середнього медичного персоналу та працюють у кризових районах, охоплених пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Lе Parisien заявила міністр з питань громадянства Марлен Шьяппа.

За її словами, йдеться про тих іноземців, які вже подали документи про набуття громадянства у Франції. Міністр також зауважила, що погодила процедуру з міністром внутрішніх справ Жеральдом Дарманеном.

Марлен Шьяппа наголосила, що серед тих, хто працював у той час, як уся країна сиділа вдома, передусім прибиральники сміття, касири продовольчих магазинів, медсестри та лікарі.

Французьке громадянське право історично засновується на принципі jus soli (право на землю), згідно з визначенням Ернеста Ренана. Особа, яка народилася у Франції та досягла віку 18 років і старше, може подати заяву на отримання громадянства Франції та натуралізацію після п'ятилітнього постійного проживання у Франції. Крім того, вимагається, щоб у заявника було джерело доходів упродовж 5 років, а також житло.

Існують також програми отримання громадянства для інвесторів, які реєструють на території країни свої представництва, а також військовослужбовців-іноземців, що несуть службу у ЗС Франції, а також політичних біженців. Власне процедура набуття громадянства є доволі бюрократизованою та складною і залежить від кожного окремого випадку.