СКУ закликає Верховну Раду доопрацювати проєкт закону про громадянство

Проєкт Закону України № 2590 про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства, що планується до розгляду Верховною Радою України та викликав бурхливе обговорення в суспільстві, потребує ґрунтовного доопрацювання.

Про це йдеться на сайті Світового конґресу українців (СКУ).

«Закликаємо Верховну Раду до ґрунтовного доопрацювання проєкту Закону № 2590. СКУ готовий і надалі брати участь у робочих групах на всіх експертних рівнях, працювати з фракціями ВРУ для відповідного доопрацювання важливого закону про множинне громадянство, який сприятиме поверненню українців, а також подальшому економічному та політичному розвитку України», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

«СКУ обстоює необхідність всебічного аналізу та доопрацювання законопроєкту № 2590 з метою:

- забезпечення ефективного захисту національної безпеки України, особливо в умовах російської агресії. Наприклад, запровадити ефективні підстави для позбавлення громадянства осіб причетних до збройної агресії проти України та невизнання множинного громадянства держави-агресора;

- забезпечення прав представників діаспори та сприяння залученню світового українства до розбудови України. Зняття заборони займати державні посади особам, які мають іноземне громадянство;

- подальшої європейської інтеграції України», - зауважили в СКУ.

Як зазначається, Світовий конґрес українців послідовно наголошує на необхідності лібералізації щодо множинного громадянства, за умови впровадження ефективних безпекових запобіжників від впливу Російської Федерації та інших держав, які протидіють інтересам України. «Саме ці кроки дозволять забезпечити захист інтересів національної безпеки та створять основу подальшої розбудови зв’язків діаспори з Україною», - йдеться у повідомленні.

В СКУ нагадали, що в 2019 році Світовий конґрес українців, в співпраці з експертними групами, розробив і в жовтні 2019 року надав Президенту України свої пропозиції до законопроєкту щодо громадянства, засновані на принципах лібералізації та безпекових запобіжниках. 12 грудня 2019 року Президент України вніс до Верховної Ради України законопроєкт № 2590 в якому була врахована частина суттєвих пропозицій, наданих СКУ. Водночас, ряд суттєвих пропозицій СКУ не були включені в цей законопроєкт. Законопроєкт 2590 також містить пропозиції інших Міністерств та відомств України, які потребують додаткового обговорення та узгодження.

Довідково: заява СКУ у лютому 2020 році, лист до Голови Верховної Ради України.