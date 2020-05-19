У "ЄС" вважають, що законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство суперечить Конституції

Про це заявила член фракції Вікторія Сюмар під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Опозиція жорстко наполягала на тому, що цей законопроєкт суперечить Конституції, він може призвести до вкрай негативних наслідків і дозволяє інкорпорувати російський сценарій в українську публічну політику, що може призвести до дуже поганих наслідків для України. Зараз цей законопроєкт зняли з порядку денного. Напевно, дочитали, зрозуміли загрози. Але ми вимагаємо, щоб цей законопроєкт був відкликаний Президентом України, щоби не сталося так, що його винесуть в якийсь незручний момент. Тільки так цих загроз можна буде позбутися», – наголосила Сюмар.

Політик вважає, що законопроєкт №2590 прямо порушує Конституцію України, зокрема статтю 4, яка визначає, що в Україні діє єдине громадянство.

«Законопроєкт передбачає цілу низку новел, які дають можливість фактично узаконити подвійне, а то й потрійне громадянство (скільки паспортів ви хочете!). Цей законопроєкт передбачає, що із діючого законодавств забирається норма, яка говорить про те, що якщо людина набуває громадянства іншої держави, то це є підставою для позбавлення українського паспорта», – уточнила вона.

Акцентуючи на можливих наслідках, Сюмар зауважила, що в разі ухвалення цього законопроєкту громадяни з подвійним громадянством могли би обирати своїх представників до органів влади та обиратися самі, зокрема до Верховної Ради України. За її словами, передусім, це стосується тих, хто отримав так звані паспорти «ДНР» і «ДНР», не здавши при цьому українського.

«На території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія започаткувала величезну програму, як надати українським громадянам російські паспорти. Багато сотень тисяч українських громадян отримали там російські паспорти... а українські вони не здавали. Вони отримували російські паспорти в обмін на «паспорти ЛНР і ДНР»… Це значить, що люди з російськими паспортами могли би обирати своїх представників в усі органи влади і навіть обиратися. Тому що цей дивний законопроєкт про громадянство визначав певний перелік посад, які не можуть обіймати люди з подвійним громадянством. Це, до речі, не такий великий перелік. Це зокрема – Рада національної безпеки та оборони, Генштаб, Комісія з цінних паперів, але Верховна Рада до цього переліку не потрапляла. Тобто фактично люди з подвійним-потрійним громадянством могли би бути депутатами Верховної Ради України», – пояснила Сюмар.

Депутат нагадала, що Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №2590 декілька місяців тому, і відповідний документ «вже декілька стояв у порядку денному, і декілька разів знімався з розгляду».

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Згідно з порядком денним, цей законопроєкт ВР планувала розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня. Проте на початку ранкового засідання у вівторок спікер Дмитро Разумков виступив із пропозицією зняти цей документ із розгляду, яку підтримала більшість депутатів.

Разом з тим перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня пояснив, що ВР зняла законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» з розгляду лише 19 травня, а тому він може бути винесений на розгляд під час будь-якого наступного пленарного засідання, оскільки був включений до порядку денного третьої сесії парламенту.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 219 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну чи втік із Російської Федерації.

Фото: eurosolidarity.org