Законопроєкт про подвійне громадянство можуть винести на будь-яке засідання ВР – Стефанчук

Рада зняла законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства» з розгляду лише 19 травня, а тому він може бути винесений на розгляд під час будь-якого наступного пленарного засідання.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо того, коли він з’явиться, то він був знятий лише на сьогодні (19 травня, – ред.), тому що зараз ще триває дискусія. Він може з’явитися в будь-який час, тому що він внесений у порядок денний цієї сесії», – сказав Стефанчук.

За словами першого віцеспікера, ухвалення цього законопроєкту є етапом реалізації обіцянки Президента «об’єднати 65 мільйонів українців, які існують по світу».

«Це дуже складний механізм, і станом на сьогодні 86 країн світу мають можливість подвійного громадянства, а у 51 немає. Знову ж таки, громадянство – це механізм у нашому глобалізованому світі, і ми повинні вивчити ці питання таким чином, щоб могли долучити всі кращі сили, які не живуть в Україні, щоб вони могли долучитися до роботи на благо України і уникнути будь-яких зловживань» – уточнив він.

Водночас Стефанчук спростував застереження стосовно того, що ухвалення законопроєкту №2590, нібито, створює додаткові можливості для держави-агресора.

«У законопроєкті чітко передбачені всі запобіжники, що держава-агресор і її громадяни не можуть бути, а які країни можуть бути – це визначається Кабінетом міністрів. Тому, мені здається, ми теж не можемо так огульно говорити, що він поганий, тому що ця практика існує в усьому світі, і наша задача, щоб в той період, коли в усьому світі йде боротьба за людський капітал, повернути до України інтерес, у першу чергу, українців, які живуть за кордоном», – пояснив політик.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Згідно з порядком денним, цей законопроєкт ВР планувала розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня. Проте на початку ранкового засідання у вівторок спікер Дмитро Разумков виступив із пропозицією зняти цей документ із розгляду, яку підтримала більшість депутатів.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 219 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну чи втік із Російської Федерації.