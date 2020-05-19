Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про "подвійне громадянство"

Народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Відповідну пропозицію Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова депутати підтримали на ранковому засіданні парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була пропозиція – вона звучала на Погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій та груп також обговорювалося – це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так зване питання щодо подвійного громадянства", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний передбачав розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" у вівторок, 19 травня.