Рада розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення

Рада розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення "банківського" закону

Укрінформ
Верховна Рада на пленарному засіданні 19 травня розгляне проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про це йдеться у порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Так, передбачено розгляд двох проєктів постанов №2572-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Згідно з Регламентом, без відхилення цих документів Голова Верховної Ради не може підписати "банківський" закон і передати його на підпис Президентові.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

У першому читанні також заплановано розгляд законопроєктів №2621 "Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності" та №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

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Народні депутати мають намір у другому читанні розглянути законопроєкти №2521 "Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження)" та №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Крім того, на засіданні заплановано розгляд проєкту постанови №3067 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань".

На порядку денному також – розгляд у першому читанні законопроєкту №2693 "Про медіа".

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