Рада розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення "банківського" закону

Так, передбачено розгляд двох проєктів постанов №2572-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Згідно з Регламентом, без відхилення цих документів Голова Верховної Ради не може підписати "банківський" закон і передати його на підпис Президентові.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

У першому читанні також заплановано розгляд законопроєктів №2621 "Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності" та №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Народні депутати мають намір у другому читанні розглянути законопроєкти №2521 "Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження)" та №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Крім того, на засіданні заплановано розгляд проєкту постанови №3067 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань".

На порядку денному також – розгляд у першому читанні законопроєкту №2693 "Про медіа".