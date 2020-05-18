Рахманін: “Голос” попередньо - проти законопроєкту щодо громадянства

Депутатська фракція політичної партії «Голос» попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня.

Про це заявив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін під час брифінгу 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно офіційного ставлення до цього законопроєкту, сьогодні у нас буде засідання фракції, на якому ми визначимося. Я можу послатися лише на попереднє ставлення фракції до цього законопроєкту: ми його не підтримували ще тоді, коли він попередньо вносився до порядку денного, і попередньо – ми проти того, щоб він з’являвся в такому вигляді, в якому він існує нині», – зазначив політик.

За його словами, справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це «юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство».

При цьому Рахманін уточнив, що згаданий законопроєкт пропонує скасувати умову, за якої при добровільній згоді на отримання громадянства іншої держави особа втрачала український паспорт.

«Окрім того, ми вважаємо цей законопроєкт недоцільним, недоречним і невчасним ще й з огляду на дві дуже важливі обставини. По-перше, в нас триває війна, і на тимчасово окупованій території, як відомо, роздаються паспорти держави-агресора, а ми фактично створюємо додаткові привілеї представникам держави-агресора. Друга обставина: у нас запроваджується ринок землі, де є суттєві обмеження щодо громадян-нерезидентів. А фактично громадянин-нерезидент може перетворитися на громадянина-резидента, якщо цей законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, буде ухвалений Верховною Радою», – пояснив Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Згідно з проєктом порядку денного, цей законопроєкт ВР планує розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну чи втік із Російської Федерації.