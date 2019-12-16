У Міграційній службі пояснили, як може "працювати" в Україні подвійне громадянство

Ідея щодо запровадження подвійного громадянства є до певної міри програмою імміграції в Україну.

Про це у інтерв'ю “Європейській правді” повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

Очільник ДМС нагадав, що Президент Володимир Зеленський не раз говорив про ідею легалізації подвійного громадянства, і перший крок до цього вже зроблений – президентський законопроєкт №2590 поданий на розгляд до парламенту.

За його словами, цей документ, “певно, ще має дискутуватися у парламенті, він може бути змінений”.

“Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлений президентом”, - наголосив Соколюк.

“І тут є питання, яке багато що визначає: що це дасть Україні? Подвійне громадянство – це засіб. А мета яка?... Подвійне громадянство – це до певної міри програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. А тому повинні запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну". Нам потрібне наповнення України людьми для розбудови нашої країни”, - уточнив він.

Водночас керівник ДМС підкреслив, що гасел "Приїжджайте!" недостатньо - потрібна економічна програма, яка б їх заохочувала це зробити.

Соколюк уточнив, що наразі визначається, як саме буде оформлена нова процедура, “але дещо вже зрозуміло”.

“Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, незважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта”, - зазначив він.

Будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, підкреслив голова ДМС.

“Зараз у світі у невеликому переліку країн є, за різними оцінками, від 5 до 15 мільйонів етнічних українців, які або народжені в Україні, або їхні батьки народилися в Україні. Багато з них знають українську. Їхня інтеграція у суспільство буде простою”, - наголосив Соколюк.

Він додав, що є оцінки, що від 3 до 5 мільйонів громадян України перебувають у Польщі, Німеччині, Італії або в інших країнах на заробітках.

“У більшості випадків вони зберігають громадянство України, і поява в Україні конкурентної економіки багатьох з них автоматично поверне. Тому коли ми кажемо про надання громадянства мігрантам з інших країн, то, можливо, повинна бути також економічна програма для повернення тих громадян України, хто поїхав за кордон тимчасово”, - переконаний очільник ДМС.

Фото: www.eurointegration.com.ua / Сергій Сидоренко