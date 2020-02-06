В СКУ закликають Верховну Раду доопрацювати проєкт закону щодо питань громадянства

Cвітовий конґрес українців (СКУ) закликав Верховну Раду України доопрацювати проєкт закону № 2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" з метою впровадження дієвих безпекових механізмів в умовах російської агресії та подальшого залучення української діаспори до розбудови України та її підтримки на міжнародному рівні.

Про це йдеться на сайті СКУ.

"Питання щодо громадянствоа містить важливі безпекові та політичні елементи і тому є чутливим як для українців в Україні, так і для українців, які проживають за її межами. СКУ готовий і надалі долучатися до опрацювання вищезазначених пропозицій", - заявив президент Cвітового конґресу українців Павло Ґрод.

Як зазначається, у листі до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та керівників депутатських фракцій та груп Павло Ґрод підкреслив, що СКУ послідовно обстоює принцип лібералізації законодавства щодо громадянства та наголошує на необхідності створення ефективних запобіжників в інтересах національної безпеки.

Як зазначється, деякі з важливих пропозицій СКУ, наданих під час підготовки законопроєкту у 2019 році, були враховані в проєкті закону, який наразі очікує розгляду.

У той же час президент СКУ закликав Верховну Раду України всебічно доопрацювати запропонований до розгляду законопроєкт та врахувати пропозиції СКУ, які б включали:

- спрощення умов набуття громадянства для осіб зі статусом закордонного українця з подальшою можливістю участі в розбудові України;

- можливості для закордонних українців працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування України;

- впровадження ефективних безпекових запобіжників, зокрема, щодо осіб, які причетні до збройної агресії Російської Федерації;

- прийняття присяги на вірність Україні при отриманні первинного паспорта громадянина України.

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У листі до Голови Верховної Ради України, зокрема, зазначається, що багато представників української діаспори прагнуть стати повноцінними громадянами України, не пориваючи своїх зв’язків з країною, в якій вони прожили значну частину свого життя.

Нагадується, що СКУ представляє інтереси понад 20 мільйонів українців, які проживають в більш ніж 60 країнах світу, та послідовно обстоює принцип необхідності лібералізації законодавства щодо громадянства. Це є важливою умовою для повернення українців до Батьківщини та продовження розбудови й зміцнення зв’язків діаспори з Україною», - йдеться у листі.

Як зауважується, «експертна оцінка свідчить, що Проєкт Закону № 2590, в цілому, заснований на принципі лібералізації в бік множинного громадянства та містить певні безпекові механізми», однак СКУ наголошує, що даний законопроєкт потребує подальшого доопрацювання в другому читанні.