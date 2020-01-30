Євросоюз закликає держави ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі

Євросоюз не визнає видані на окупованому Донбасі російські паспорти, що є посяганням на суверенітет України та суперечить Мінським домовленостям, і закликає інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати ці паспорти.

Про це йдеться у заяві, виголошеній делегацією Європейського Союзу під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 30 січня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми взяли до уваги заяву Росії про надання громадянства дуже значній кількості мешканців Донбасу протягом 2019 року, і нагадуємо, що ця спрощена процедура є посяганням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей", - наголосили у заяві.

У делегації нагадали, що Євросоюз не визнає такі паспорти, видані Росією українським громадянам на Донбасі, та "закликає інші держави-учасниці ОБСЄ не визнавати ці паспорти".

Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Цей крок керівництва РФ засудили Україна, ЄС, США та інші держав.

За даними МВС РФ, протягом 2019 року російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.