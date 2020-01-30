ЄС стурбований, що Червоний Хрест не пускають до ув'язнених в ОРДЛО

Євросоюз занепокоєний, що, незважаючи на попередні домовленості, МКЧХ досі відмовлено у повному та безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій делегацією Євросоюзу під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, було довгоочікуваним кроком у правильному напрямку. Однак ми стурбовані тим, що, незважаючи на попередні домовленості, Міжнародному комітету Червоного Хреста досі відмовлено у повному та безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду територіях", - зазначається у заяві.

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У Євросоюзі закликали надати МКЧХ "повний, безпечний і безперешкодний доступ до ув'язнених по всій території України".

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі не отримав повного доступу до утримуваних осіб в ОРДЛО, "незважаючи, що таке рішення вже було прийнято, і що це питання неодноразово піднімалось в форматі "нормандської четвірки", в форматі двох держав-учасниць "норманської четвірки", на рівні міністерств та найвищому рівні".

В ув’язненні на підконтрольній російським бойовикам території Донбасу, у Криму та у в’язницях РФ залишаються близько 300 українців.