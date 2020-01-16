Червоний Хрест допоможе Донеччині з водопостачанням

Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе Донеччині з водопостачанням, у тому числі допоможе провести аудит КП «Компанія «Вода Донбасу».

Про це повідомляє сайт Донецької обласної держадміністрації .

«Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе Донеччині з водопостачанням ... У Краматорську відбулась зустріч першого заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза з Делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста на чолі з головою Субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Сільвією Іццо. Сторони обговорили питання ефективних шляхів погодження режиму тиші для проведення ремонтних робіт на важливих інфраструктурних об’єктах, а також аудит КП «Компанія «Вода Донбасу», - йдеться у повідомленні.

За словами Мороза, Донеччина сьогодні відкрита для нових проєктів, які спрямовані на підтримку людей, що постраждали внаслідок військового конфлікту. Водопостачання регіону є однією з основних проблем - втрати води тягнуть за собою зайві витрати електроенергії, і наразі втрати води складають 50-60%.

«Ми знаємо про технічний стан проблеми, який на сьогодні існує. Є декілька витоків води у неконтрольованій зоні, до яких взагалі немає доступу майже 2,5 роки. Між Торецьком і Горлівкою водогін з чавунних труб пошкоджено через просідання грунтів, ділянка у 500 метрів потребує повної заміни», - констатував Мороз.

За словами Сільвії Іццо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста буде втілювати програму, яка розпочата у 2018 році та сприятиме зменшенню втрат води. Також вона наголосила на необхідності зосередження зусиль у Південному, де труба КП «Вода Донбасу» знаходиться у «сірій зоні» і багато разів була пошкоджена. Але ремонтники стикаються з проблемою гарантій безпеки під час відновлювальних робіт.

Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе провести аудит КП «Компанія «Вода Донбасу», який складатиметься з двох частин – фінансового аудиту та перевірки діяльності компанії. Наразі ведуться перемовини з аудитором, з яким буде підписано договір 21 січня 2020 року. Остаточне схвалення кандидата повинно пройти у Женеві. Аудит розпочнеться 6 лютого 2020 року. Що стосується аудиту діяльності підприємства, то він розпочнеться 25 лютого цього року. Крім того, Червоний Хрест впроваджуватиме проєкти, які мають тривалий ефект.

Сільвія Іццо також представила нового голову Субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні у м. Слов’янськ. Ним став Ахмад Халлак.

Перший заступник очільника області подякував представникам організації за дієву допомогу у вирішенні гострих проблем.

Фото: dn.gov.ua