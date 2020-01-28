Червоний Хрест не має повного доступу до ув'язнених на Донбасі — Фріш

Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі не отримав повного доступу до утримуваних осіб в ОРДЛО.

Про це під час конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві заявив координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи посол Тоні Фріш, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завжди говоримо про доступ до утримуваних осіб, про безумовний доступ до утримуваних осіб в ОРДО та ОРЛО. На жаль, наразі для МКЧХ цей доступ не став безумовним і обов'язковим - незважаючи, що таке рішення вже було прийнято, і що це питання неодноразово піднімалось в форматі "нормандської четвірки", в форматі двох держав-учасниць "норманської четвірки", на рівні міністерств та найвищому рівні",- заявив Фріш і додав, що йому це вкрай не подобається.

Як повідомляв Укрінформ, в ув’язненні на підконтрольній російським бойовикам території Донбасу, у Криму та у в’язницях РФ залишаються близько 300 українців.

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За даними Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, ще 115 українських політв’язнів досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. З них 86 осіб — це кримські татари, яких російська окупаційна влада в АР Крим звинуватила в "тероризмі".