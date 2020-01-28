Окупанти вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським

Збройні формування Російської Федерації вже тиждень забороняють патрулю місії ОБСЄ відвідувати ділянку розведення у районі Петрівського.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення у районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS, що, ймовірно, відбувалось внаслідок глушіння.