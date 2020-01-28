Окупанти вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським

Окупанти вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації вже тиждень забороняють патрулю місії ОБСЄ відвідувати ділянку розведення у районі Петрівського.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення у районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS, що, ймовірно, відбувалось внаслідок глушіння.

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