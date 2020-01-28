Обстріл біля Богданівки є провокацією окупантів перед зустріччю в Мінську — штаб

Терористичні угруповання Російської Федерації напередодні засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську здійснюють збройні провокації поблизу населеного пункту Богданівка (ділянка розведення №3).

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють збройні провокації в районі ділянки розведення. Так, вчора, 27 січня, о 21.50 російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка”, - йдеться у повідомленні.

Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити наших військових у зриві Мінських домовленостей.

За задумом російських окупантів, вони матимуть підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі, повідомляють в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада 2019 року.

Раніше, 29 жовтня 2019 року, розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня 2019 року українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувався пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.

Фото: mil.gov.ua