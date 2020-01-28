Окупанти порушили "тишу" в районі ділянки розведення обстрілом із гранатомета

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів по українських позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі біля Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив дев'ять мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Тарамчук – зі станкового протитанкового гранатомета – шість пострілів, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Майорського – з гранатометів різних систем; у районі Кіндрашівки Нової – з 82-мм міномета; біля Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Новотошківське – зі 120-мм міномета – п'ять мін.

Крім того, о 21.50 в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка, ворог знову здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Вчора, 27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС