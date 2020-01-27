Розвідники на Донбасі взяли в полон диверсанта "ДНР"

Група українських розвідників на Донбасі захопила у полон найманця російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у затриманого, 1991 року народження, було вилучено військовий квиток "ДНР", що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ.

За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил.

"Під час висування зі своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції", - зазначають у штабі ООС.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який дістав численні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю.

Зараз він перебуває під наглядом лікарів та дає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації.

Фото: ООС