Окупанти гатять з мінометів і гранатометів, з опівночі - дев’ять обстрілів

З початку доби російські окупаційні війська на Донбасі 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, п’ять обстрілів українських позицій було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Новотроїцького двічі – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також двічі були обстріляні позиції біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм (окупанти випустили 9 мін), гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, чотири обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Майорського бойовики стріляли з гранатометів різних систем; біля Південного – ще й зі стрілецької зброї. У районі Кіндрашівки Нової зафіксовано обстріл з 82-міліметрового міномета; поблизу Новотошківського – з міномета калібру 120 мм (5 мін).

"Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголосили у пресцентрі.

Фото: ООС