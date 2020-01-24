У Міноборони розповіли, де найактивніше працюють російські розвідгрупи на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування у районах лінії зіткнення. Найбільша активність зазначених груп спостерігається на Бахмутському, Торецькому, Сєверодонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з початку року противником вживаються заходи з підвищення рівня взаємодії розвідувальних груп зі снайперськими та артилерійськими (мінометними) підрозділами. У такий спосіб окупанти намагаються підвищити ефективність розвідки з пошуку та виявлення потенційних цілей для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил.