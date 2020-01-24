У Міноборони розповіли, де найактивніше працюють російські розвідгрупи на Донбасі

Російське окупаційне командування збільшує кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування у районах лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування у районах лінії зіткнення. Найбільша активність зазначених груп спостерігається на Бахмутському, Торецькому, Сєверодонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з початку року противником вживаються заходи з підвищення рівня взаємодії розвідувальних груп зі снайперськими та артилерійськими (мінометними) підрозділами. У такий спосіб окупанти намагаються підвищити ефективність розвідки з пошуку та виявлення потенційних цілей для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил.