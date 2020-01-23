Окупанти стріляють з населених пунктів, щоб уникнути відповіді — ООС

На Донбасі окупанти свідомо розміщують своє озброєння поруч з домівками цивільних мешканців та звідти ведуть вогонь по позиціям українських військових.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Окупанти свідомо розміщують своє озброєння серед населених пунктів, поруч з домівками цивільних мешканців та зухвало ведуть вогонь по нашим позиціям, прекрасно знаючи, що ніякої вогневої відповіді не отримають», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відстань до будинків мирних мешканців становить 250 м, а у окремих випадках 50-100 метрів, і, ховаючись за спинами цивільного населення, ворог здійснює злочинні обстріли.

«Здебільшого, у нього не вистачає підготовки й часу на прицільний вогонь та точні розрахунки, саме тому снаряди та міни літають навмання і потрапляють у житлові будинки», - констатували в штабі ООС.

Наголошується, що такі дані неодноразово підтверджені за допомогою камер відеоспостереження, технічними засобами артилерійської розвідки, балістичних вимірювачів та візуального обстеження.