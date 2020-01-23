Окупанти гатять із мінометів і ПТРК, поранений український боєць

З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 обстрілів, один український боєць зазнав поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню... Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.

За даними пресцентру, п’ять обстрілів українських позицій сталися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Талаківки окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм, випустивши 8 мін; двічі відкривали вогонь по позиціях біля Опитного – з протитанкового ракетного комплексу (2 постріли) та стрілецької зброї. Також зі стрілецької зброї були обстріляні позиції ОС поблизу Красногорівки, а в районі Широкиного – ще й з гранатометів різних систем.

Крім того, тричі рази були обстріляні позиції ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, двічі бойовики відкривали вогонь поблизу хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; поряд з Оріховим – з гранатометів різних систем, поінформували у пресцентрі.