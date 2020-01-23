На Донбасі “працюють” міномети - поранений український військовий

Російські окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Опитного, Талаківки та Красногорівки. Внаслідок обстрілу одного українського захисника поранено.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 23 січня, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили три прицільні обстріли позицій наших героїв, в тому числі, вчергове нехтуючи Мінськими угодами. Одразу з опівночі окупанти розпочали обстріл зі стрілецької зброї в районі н.п. Опитне”, - повідомив речник.

Крім того, з 06.30 окупанти порушили режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки. Від н.п. Пікузи протягом 15 хвилин бойовики випустили вісім мін калібру 82 мм.

Після 08.50 від Старомихайлівки російські окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Красногорівки.

“Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення”, - повідомив Гуцуляк.

За словами речника, стан здоров’я військовослужбовця, за наявною інформацією, задовільний.