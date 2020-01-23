На Донбасі від обстрілів окупантів загинув військовий, ще один - поранений
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність”, - йдеться у повідомленні.
Чотири обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;
поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;
неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – 4 міни та великокаліберного кулемету.
Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.
Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
“З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Опитного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, - пише штаб.