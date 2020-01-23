На Донбасі від обстрілів окупантів загинув військовий, ще один - поранений

22 січня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність”, - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;

неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – 4 міни та великокаліберного кулемету.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.

Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Опитного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, - пише штаб.