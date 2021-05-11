На Полтавщині презентували маршрут для прихильників активного туризму

На Полтавщині презентували новий 85-кілометровий туристичний маршрут між обласним центром і "гончарною столицею України" Опішнею. Його можна подолати велосипедом, пішки, а частину – сплавляючись Ворсклою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Зазначається, що маршрут «Полтава – Опішня» спрямований на розвиток мереж «зелених шляхів» (Greenways). Це багатофункціональні маршрути для пересування безмоторними транспортними засобами чи пішохідним способом, що проходять вздовж природних коридорів, історичних торгових шляхів, річок і закинутих залізничних колій. Ці маршрути координують місцеві товариства для впровадження концепції сталого туризму і популяризування здорового способу життя.

Проєкт Greenways – новий для Полтавської області.

«Шлях із вказівниками від Полтави до Опішні загальною довжиною 85 км. Із них 56 км – це основна лінія маршруту в три радіальні з’їзди у Великих Будищах, Диканьці, Чернечому яру на вихід до траси», – розповів під час презентації дестинації народний депутат України Дмитро Нальотов.

Маршрут оснащений відповідними вказівниками із зазначенням кілометражу та годин для розуміння туристом свого місцеперебування й прибуття до фінальної точки. Є також інтернет-мапа, щоб турист для зручності сам обирав як рухатися, – за червоним, зеленим чи іншим шляхом.

Як зауважила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів, маршрут створює нові можливості для залучення туристів, які хочуть провести активний відпочинок і ознайомитися зі зразками культурно-мистецької спадщини. Серед них – Музей українського весілля, Свято-Миколаївська церква, Національний музей-заповідник українського гончарства. Актуальність шляху ще й у тому, що дає змогу поєднувати різні види пересування: байдарки, велосипед тощо.

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«Сам маршрут не складний, навіть новачок може у вихідний день проїхатися ним. У майбутньому до нього плануємо долучити ще й Більське городище. Протяжність шляху від Полтави до Опішні вздовж річки – 45 км. Але якщо робити заїзди в різні села та локації, це набагато більше, можна й два дні рухатися», – сказав голова Опішнянської ТГ Микола Різник.

Маршрут «Полтава – Опішня» планують включити до всеукраїнської програми «Мандруй Україною». Створення таких ініціатив, переконані в ОДА, сприятиме не лише розвитку туризму, а й зайнятості населення, наповненню місцевих бюджетів.

Фото: Полтавська ОДА