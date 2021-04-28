На Полтавщині планують щороку створювати по два нові туристичні маршрути

На Полтавщині у межах стратегії розвитку області до 2027 року планують щорічно створювати по два нові туристичні маршрути, до яких загалом увійдуть 42 маловідомі об’єкти.

Про це повідомила заступник голови Полтавської облдержадміністрації Катерина Рижеченко під час представлення стратегії, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОДА.

«Новостворені маршрути будуть пов’язані туристичними «магнітами» з маловідомими об’єктами. Плануємо охопити 42 об’єкти туристичного огляду, тобто щороку по три таких об'єкти на один туристичний маршрут. До прикладу, це – Музей малобудищанського гончарства (Етносело «Гончарія»), Музей українського кахлярства й цеглярства, Музей історії української керамології, Музей археології та козацьких старожитностей («Музей підземного простору»), ранчо біля «Хутора Гоголя», блакитні озера Полтавщини, ароматична яма у дендрологічному парку «Криворудський», – наголосила Рижеченко.

За її словами, один із таких маршрутів у лютому цього року презентували у Кременчуці. Також передбачена апробація туристичного маршруту за напрямом Полтава – с. Сковородинівка (Харківська обл.) із нагоди 300-річчя до дня народження Григорія Сковороди.

Крім того, зазначила посадовиця, Полтавська ОДА на наступні 7 років ставить собі за мету популяризацію сфери гастрономічного туризму та промоцію туристичного потенціалу області на всеукраїнському й міжнародному рівнях. Для підтримки проєктів мікро- та малого підприємництва у сфері туризму планується проводити по два грантові конкурси щорічно. На 7 років передбачено фінансування у понад 3 млн грн для підтримки садиб сільського зеленого туризму, мікро- та малого підприємництва.

Також щороку в області хочуть реалізовувати по два проєкти з гастротуризму. Обсяг фінансування на 7 років – 656 тис. грн. Планується залучити близько 65 тис. туристів та провести ярмарку крафтових виробників Полтавщини й гастрономічний марафон.

«Протягом 2021 року заплановано реалізувати проєкт «Дороги вина та смаку на Полтавщині», тобто створити туристичний маршрут із залученням виключно крафтових виробників області», – зауважила Рижеченко.

З метою промоції туристичного потенціалу регіону на всеукраїнському та міжнародному рівнях заплановано створення щонайменше двох медіапродуктів щорічно та проведення п’яти рекламних заходів.

«Ми маємо досвід співпраці у популяризації топових туристичних та культурно-просвітницьких об’єктів через платформу Ukraїner та ОpenUkraine, на яких додано близько 20 об’єктів огляду у форматі 3D з аудіогідами. Спільно з Lampa Аgency реалізовано проєкт Ukraine Оpen як продовження попереднього напрацювання Poltava Оpen – Android-додатку для мандрівників, який дає змогу планувати маршрути та екскурсії містами України, бронювати готелі, оглядати локації з висоти пташиного польоту та здійснювати віртуальні прогулянки. Нині програма функціонує тільки у двох областях – Полтавській і Харківській, надалі список регіонів розширюватиметься», – розповіла Рижеченко.

За її словами, нині оцифровано 12 об’єктів туристичного огляду з показом у форматі 3D-панорамної віртуальної екскурсії українською та англійською мовами з аудіогідами.

Крім того, стратегією передбачено у межах підписаного меморандуму між Vodafone та Полтавською ОДА опрацювати проєкт цифровізації – підключення покриття 4G на території основних туристичних дестинацій області.