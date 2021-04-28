Львів пропонує новий туристичний продукт – Workation

Львівський туристичний офіс спільно з місцевими готелями напрацювали новий туристичний продукт – Workation. Туристів запрошують перенести віддалену роботу в один із готелів міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Разом із туристичним бізнесом Львова ми напрацювали проєкт Workation (тимчасова подорож, що поєднує роботу і відпочинок – ред.). Зараз дуже багато людей перейшли на віддалену роботу і, фактично, можуть працювати з будь-якої точки світу. Проте через закриті кордони вони обмежені в географії подорожей. Наші готелі створили найкомфортніші умови для роботи прямо з номера. Це безпечно, оскільки готелі дотримуються всіх вимог, а в номері ви можете ізольовано працювати. Водночас є можливість після роботи прогулятись вулицями Львова, випити кави на терасі й надихнутись на новий продуктивний робочий день. Зі сторони міста ми охоче підтримали таку ініціативу», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

До акції долучилися 8 готелів Львова, які сформували нову пропозицію для праці та відпочинку. Номери облаштовані зручним робочим місцем, додатковим освітленням, швидкісним Wі-Fi, канцелярським приладдям.

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Всю інформацію щодо проєкту можна отримати на сайті Lviv.Travel.

Термін «workation» походить від поєднання англійських слів «work» та «vacation». Далеко не новий тренд серед фрілансерів, але він стрімко набуває популярності.