В Івано-Франківську відновлюють безкоштовні екскурсії

В Івано-Франківську 9 травня розпочнуть сезон безкоштовних екскурсій. Він триватиме до жовтня.

Про це на пресконференції повідомив керівник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко, передає кореспондент Укрінформу.

«В цьому році ми відновлюємо наші безкоштовні екскурсії. 9 травня стартує 9-й сезон безкоштовних екскурсій в Івано-Франківську. Екскурсії триватимуть до середини жовтня. Загалом їх буде 23», – сказав Передерко.

Він зауважив, що екскурсоводи вперше запропонують гостям і жителям міста автобусну екскурсію околицями Івано-Франківська, проведуть театралізовані екскурсії і покажуть закулісся драмтеатру та інноваційний центр «Промприлад. Реновація».

«Всі екскурсії будуть тематичними, різними. В цьому сезоні проведемо популярну у 2019 році екскурсію для дітей, екскурсії польською та англійському мовами. Якщо зміниться ситуація з захворюванням на COVID-19, ми будемо зважати на всі вимоги уряду. Наразі «жовта» зона (епідеміологічної небезпеки – ред.) дозволяє нам проводити екскурсії на відкритому просторі з необмеженою кількістю людей. Серед обов’язкових вимог – дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції. Про них будуть нагадувати наші гіди перед кожною екскурсією», – додав Передерко.

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За його словами, сезон безкоштовних екскурсій Івано-Франківська ОДА проведе спільно з профільним департамент Івано-Франківської міської ради.

Охочим взяти участь в екскурсіях варто пам’ятати, що деякі з них потребують обов’язкової реєстрації. Вона відбуватиметься щопонеділка на офіційних сторінках організаторів у соцмережах. Початок екскурсій залишається незмінним – 12 година біля міської ратуші Івано-Франківська. Виняток – екскурсія «Вечірні вогні Івано-Франківська», яка розпочнеться о 22-й годині 4 липня.

«Ця екскурсія дуже цікава і колоритна. Завжди приходить на неї багато людей, бо прогулятись Франківськом увечері – справжня магія. Освітлення міста створює особливу атмосферу. На цій екскурсії акцент йде не на сухі дати історії міста, а на його легенди, таємниці , любовні історії, адже вечір – це час побачень і романтичних прогулянок», – розповідає екскурсовод Людмила Жирик.

Єдина автобусна екскурсія передбачає подорож околицями міста. Тут обіцяють показати не лише місця, де розміщувалися два аеродроми в місті, але й заїхати до мікрорайону Майзлі.

«На Майзлі ходив пішки Іван Франко на зустріч зі своїм коханням Юзефою Дзвонковською. Якби вони одружились, Франко переїхав би мешкати до Станіславова. Будинок Дзвонковської стояв на території теперішнього локомотивно-ремонтного заводу. Із моста ми можемо показати місце, куди ходив на зустрічі Іван Франко», – зазначає історик та екскурсовод Роман Чорненький.

«Родзинкою» цьогорічного сезону мають стати театралізовані екскурсії від трьох персонажів: Андрія Потоцького, Івана Франка та Стефанії Чорненько – однієї з головних героїнь книги Софії Андрухович «Фелікс Австрія». В цю героїню перевтілиться акторка Франківського драмтеатру Іванна Сірко, яка обіцяє, за вдачею героїні, не лише багато розповідати гостям, але й частувати їх місцевими смаколиками.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область з 10 квітня перейшла з «червоної» у «жовту» зону епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.