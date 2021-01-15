В Івано-Франківську з’явиться «єврейський» туристичний маршрут

Івано-Франківськ отримав грант на реалізацію проєкту, в межах якого відремонтують синагогу і створять "єврейський" туристичний маршрут.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк у Фейсбуці.

"Раді повідомити: нам вдалося здобути грант на реалізацію проєкту "Дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території". Проєкт передбачає ремонт водовідведення Синагоги, встановлення зовнішнього освітлення, 10 меморіальних дошок та створення "єврейського" туристичного маршруту", – йдеться у дописі.

Зазначається, що фінансування проєкту здійснюватиметься в межах Програми транскордонного співробітництва HUSKROUA 2014-2020.

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Загалом Івано-Франківськ отримав 87 млн грн на реалізацію різноманітних проєктів.

В Івано-Франківську реформістську синагогу Темпель відкрили 1899 року. Автором проєкту був віденський архітектор Вільгельм Штясни.

Фото: Ігор Попадюк, Фейсбук