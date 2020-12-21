На Прикарпатті створять віртуальну галерею гуцулів

На Прикарпатті у 2021 році створять онлайн-галерею гуцулів, де можна буде почути і побачити унікальну культуру.

Про це поінформував начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже цікавий проєкт буде реалізований у 2021 році – перша у світі онлайн-галерея про культуру гуцулів. Це один із проєктів, який отримає співфінансування за рахунок грантових коштів», – зазначив Передерко.

Він додав, що онлайн-галерея передбачає не лише оцифрування фотографій та 3D-турів, а й створення віртуальної галереї, де можна буде почути і побачити унікальну спадщину Гуцульщини.

Наразі, за словами посадовця, на Івано-Франківщині створені за рахунок коштів обласного бюджету 14 нових віртуальних турів, які представляють об’єкти природи й сакральної спадщини області. Загалом таких турів уже налічується близько 60. Їх інсталювали на новий туристичний портал області. Наступного року ці віртуальні подорожі планують об’єднати в нову туристичну карту Прикарпаття.