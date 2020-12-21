Коломию визначили туристичним «магнітом»

Держтуризм обрав місто Коломию на Івано-Франківщині туристичним «магнітом», який має активізувати розвиток внутрішнього туризму.

Про це на пресконференції повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Влітку Держтуризм започаткував ініціативу, яка полягала в тому, щоб в кожній області облаштувати певні об’єкти, які називають туристичними «магнітами», з метою активізації внутрішнього туризму. З наших усіх пропозицій таким туристичним «магнітом» обрали місто Коломию», – повідомив Передерко.

Він додав, що йдеться про облаштування оглядового майданчика на коломийській Ратуші й ремонт музею «Писанка».

«Ми очікуємо, що у 2021 році, коли буде ухвалена Державна програма розвитку туризму, обов’язково будуть включені наші пропозиції щодо цих об’єктів Коломиї», – зауважив Передерко.

У держбюджеті-2021 на розвиток туризму в Україні передбачено 100 млн грн. Левову частку цих коштів скерують на облаштування туристичних «магнітів».

Як відомо, в Коломиї розташований Музей писанкового розпису (неофіційна назва музей «Писанка») — єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису. Урочисто заклад було відкрито 23 вересня 2000 року під час Х Міжнародного гуцульського фестивалю. Оригінальна споруда будинку містить у собі частину пам′ятника писанці, висота якого сягає 13,5 метрів, а діаметр – 10 метрів. Тож коломийський пам′ятник – найбільша писанка у світі. Збірка музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу.