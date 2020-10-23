Коломийську "Писанку" відкрили після ремонту

У Коломиї, що на Прикарпатті, капітально відремонтували сферу Музею писанкового розпису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал "Дзеркало медіа".

Зазначається, що будівля понад 10 років потребувала капітального ремонту через специфічну форму та зношеність будівельних матеріалів. Через підвищену вологість та протікання під загрозою перебували експонати музею.

Гроші на ремонт та реконструкцію "Писанки" надходили з різних джерел. Частину виділила обласна рада, що дало змогу розпочати процедуру тендерного відбору. Крім того, частину необхідних коштів зібрали завдяки флешмобу "Зберегти символ, що єднає". Їх і використали для першочергового ремонту покрівлі музею. Також долучилися й представники будівельних підприємств, які безкоштовно допомогли виконати частину необхідних робіт.

“Ми вирішили підійти до ремонту сфери "Писанки" ґрунтовно. Не обмежуватися косметичними роботами, а нарешті капітально відремонтувати споруду. Якісна гідроізоляція, повна заміна пінопласту та вікон – це дасть змогу музею роками приймати відвідувачів і бути безпечним як для людей, так і для експонатів. Впевнений, що ремонтом "Писанки" ми започаткували процес відновлення всіх історичних та культурних пам’яток міста”, – зазначив депутат Івано-Франківської облради Богдан Станіславський.

Офіційне відкриття відремонтованого музею відбулося у четвер, 22 жовтня. У програмі заходу, зокрема, було світлове шоу.

Фото: dzerkalo.media, сторінка Музею писанкового розпису в Фейсбуці