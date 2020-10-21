На Прикарпатті з’явиться музей-дзбан із мінікінотеатром та гончарними майстернями

На Косівщині Івано-Франківської області збудують культурно-мистецький центр косівської кераміки «Дзбан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

«Нещодавно на Косівщині презентували проєкт «Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» у селі Старий Косів Косівського району Івано-Франківської області». Пропонується зведення унікальної і креативної споруди, яка не має аналогів, водночас у символічній формі «Дзбана» збережена традиція. Також у самій архітектурній формі продумано кілька цікавих локацій – мінікінотеатр, внутрішній відкритий балкон із виставковими нішами, гончарні майстерні та конференц-зали. Це сучасний заклад культури, що відповідатиме запитам молоді, туристів, творчої інтелігенції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт спрямований на збереження і розвиток нематеріальної культурної спадщини та, зокрема, косівської мальованої кераміки, що внесена до Національного переліку НКС України та до Репрезентативного списку НКС ЮНЕСКО.

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Крім того, переконані в ОДА, будівництво закладу сприятиме розвитку туристичної інфраструктури, залученню додаткових коштів в економіку регіону через інвестиції, а також дасть змогу зберегти етнічні осередки культури та привернути увагу до них на світовому рівні.

Фото: Івано-Франківська ОДА, Фейсбук