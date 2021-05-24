Радомишль запрошує туристів у «смачну» веломандрівку

У Радомишлі на Житомирщині для туристів розробили оздоровчо-краєзнавчу веломандрівку «Старим гостинцем».

Про це у Фейсбуці повідомив Радомишльський народний краєзнавчий музей.

«Напередодні літа пропонуємо джерельно-медову оздоровчо-краєзнавчу веломандрівку під назвою «Старий гостинець», що проляже довкола давнього шляху з Радомишля на Київ», – йдеться у повідомленні.

Під час екскурсії туристи зможуть спробувати воду з трьох лісових джерел та мед різних сортів, побувати на пасіці, смачно пообідати стравами поліської кухні.

Читайте також: У житомирському парку біля рідкісних дерев встановили таблички з QR-кодами Окрім того, на шляху є нагода побачити 400-літні дуби, місця бойової слави УНР та УПА й піднятися на гребінь Змійових валів часів Київської Русі. Як повідомляв Укрінформ, у Вінниці 5-6 червня відбудеться Вікенд мандрівників, присвячений безмоторним видам туризму. Учасники зможуть пройти частину майбутнього міжнародного маршруту – Подільського шляху святого Якова.

Фото: Радомишльський народний краєзнавчий музей, Фейсбук