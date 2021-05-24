Радомишль запрошує туристів у «смачну» веломандрівку
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Укрінформ
У Радомишлі на Житомирщині для туристів розробили оздоровчо-краєзнавчу веломандрівку «Старим гостинцем».
Про це у Фейсбуці повідомив Радомишльський народний краєзнавчий музей.
«Напередодні літа пропонуємо джерельно-медову оздоровчо-краєзнавчу веломандрівку під назвою «Старий гостинець», що проляже довкола давнього шляху з Радомишля на Київ», – йдеться у повідомленні.
Під час екскурсії туристи зможуть спробувати воду з трьох лісових джерел та мед різних сортів, побувати на пасіці, смачно пообідати стравами поліської кухні.
Фото: Радомишльський народний краєзнавчий музей, Фейсбук